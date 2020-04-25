Итальянские учёные обнаружили ген коронавируса COVID-19 на частицах загрязнения воздуха

25.04.2020, 16:30, Разное

Группа итальянских учёных из Болонского университета под руководством Леонардо Сатти проводит исследование, целью которого является определение наличия коронавируса в воздухе. На данный момент специалисты выявили в частицах загрязнения характерный для COVID-19 ген.

В ходе исследования авторы проекта брали пробы воздуха в городском и промышленном объектах Бергамо. Проанализировав образцы учёные в некоторых из них выявили характерный для коронавируса COVID-19 ген. Однако эти результаты пока не дают понимания, насколько вирус жизнеспособен и достаточно ли его количества на частицах загрязнения воздуха для распространения заболевания, информирует «МК».

Пока итоги проведённой научной работы эксперты называют предварительными, так как они не были подтверждены в независимых лабораториях, но вероятность передачи коронавируса по воздуху исключать не стоит, поэтому нужно проводить дополнительные исследования. Другие специалисты уверены, что высокий уровень загрязнения частицами мог повлиять на значительное число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в северных регионах Италии до того, как власти ввели строгие карантинные меры.