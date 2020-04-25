 

Отец Нурмагомедова госпитализирован

25.04.2020, 16:30, Новости дня

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап попал в больницу, пишут СМИ.

«Я лежу в больнице, простите», – сообщил Нурмагомедов-старший в разговоре с «РБ-спорт».

Причина госпитализации не называется, также не сообщается о состоянии мужчины.

Сам Хабиб Нурмагомедов еще в конце марта вернулся в Россию вместе с командой в связи с ситуацией вокруг коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / В японском аэропорту найден неразорвавшийся снаряд

07.04 / У МВФ появились новые требования к Украине

06.04 / Лерос приходил в СБУ по делу о видеозаписи встреч брата Ермака, но попросил перенести допрос

15.04 / В Украине будут регулировать цены на некоторые продукты, лекарства и медицинские изделия

27.03 / В РФ умер четвертый человек с коронавирусом

30.03 / Мнения: Треугольные китайские шахматы. Смогут ли США повлиять на рынок нефти?

15.04 / Еврокомиссия рекомендовала выдержать месяц между этапами снятия карантинным мер

04.04 / Доказана необходимость срочности лечения при симптомах COVID-19

23.04 / Климкин о российской агрессии против Украины: Это лето может быть очень и очень сложным

10.04 / СК заочно обвинил одного из напавших на Российский центр науки и культуры в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска