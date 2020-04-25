 

Отец Нурмагомедова госпитализирован

25.04.2020, 16:30, Новости дня

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап попал в больницу, пишут СМИ.

«Я лежу в больнице, простите», – сообщил Нурмагомедов-старший в разговоре с «РБ-спорт».

Причина госпитализации не называется, также не сообщается о состоянии мужчины.

Сам Хабиб Нурмагомедов еще в конце марта вернулся в Россию вместе с командой в связи с ситуацией вокруг коронавируса.



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