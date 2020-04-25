«Буду стричься налысо»: Лолита на глазах поклонников обрезала себе волосы

25.04.2020, 16:30, Разное

Российская певица Лолита Милявская самостоятельно сделала себе новую стрижку, продемонстрировав весь процесс на странице в Instagram-аккаунте. Она заявила, что совершила этот поступок сама, и никто на нее не влиял, включая Ольгу Бузову, поскольку многие могли подумать о запуске очередного челленджа.

Сама Лолита Милявская уверяла, что будет стричься налысо, но на видео, воспользовавшись ножницами, певица срезала только две длинных пряди. По словам артистки, ей «все надоело», но полученный результат исполнительницу обрадовал.

Подписчики Лолиты Милявской критически отнеслись к ее поступку. Некоторые сочли, что вдохновила певицу Ольга Бузова, хотя она и отрицала этот момент. Остальные пришли к выводу, что исполнительница пытается поднять «волну хайпа». Но нашлись и те поклонники, которым короткая стрижка эстрадной артистки понравилась, поскольку Лолита стала моложе и эффектнее выглядеть.

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