В гостях у Кайли Дженнер: экскурсия по ее новому особняку в Холмби-Хиллз за 36,5 миллионов долларов

25.04.2020, 16:18, Разное

Кайли Дженнер вновь была признана самым молодым миллиардером в мире, и, возможно, по этому случаю она преподнесла себе соответствующий званию подарок – новый гигантский особняк в районе Холмби-Хиллз, где в свое время жил Майкл Джексон. Покупка обошлась 22-летней реалити-звезде и предпринимателю в 36,5 миллионов долларов, хотя изначальная цена была 45 миллионов. По-видимому, проводить карантин в ее “старом” особняке в Хидден-Хиллз Кайли наскучило, поэтому она переехала в еще более просторное место. Кстати, первое фото из нового дома уже опубликовано в Instagram Дженнер.

Кайли Дженнер в новом доме В особняке – хотя TMZ назвал это “курортным комплексом” – площадью (держитесь!) почти 1800 квадратных метров имеется 7 спален, 14 ванных комнат, полностью укомплектованная всем чем только можно кухня, два кинотеатра – домашний и под открытым небом, несколько баров, игровые комнаты и спортивный зал. На прилежащей территории есть бассейн и баскетбольная площадка.