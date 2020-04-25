Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео

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25.04.2020, 16:16, Новости дня

Опубликовано видео с сопровождением российскими Су-27 бельгийского F-16 у западных границ России.

На кадрах, опубликованных RT, зафиксировано, как Су-27 подошли к F-16 и сопроводили его.

Напомним, два российских Су-27 сопроводили бельгийский F-16 до тех пор, пока иностранный самолет не сменил курс и не ушел от российской границы.



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