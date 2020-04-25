Анастасия Волочкова получила предложение сняться в эротике за 1,5 млн долларов

25.04.2020, 16:09, Разное

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова в одном из недавних интервью пояснила о полученном предложении сняться за 1,5 млн долларов в эротике. Как оказалось, это был розыгрыш пранкеров, но танцовщица уверяет, что распознала подвох и не дала согласия на участие в «сомнительном предприятии».

По словам Анастасии Волочковой, ей на телефон однажды поступил звонок с номера «заклятой подруги» – журналиста и блогера Ксении Собчак. Разговаривал с балериной режиссёр, якобы запланировавший съёмку фильма о театре. Волочковой предложили поучаствовать в проекте, пообещав «солидный» гонорар в 1,5 миллиона долларов.

Танцовщица признаётся, что изначально заподозрила какой-то подвох, но сразу не прервала разговор, решив подыграть собеседнику. Некоторое время он обсуждал детали, а затем заявил, что предполагается эротическая съёмка. Тогда Анастасия Волочкова точно поняла, что её пытаются разыграть пранкеры и завершила звонок.