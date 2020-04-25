 

Лавров объяснил, почему страны ЕС не обращаются к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом

25.04.2020, 16:08, Новости дня

Несколько стран Европы, включая членов НАТО, могли бы обратиться за помощью к РФ из-за пандемии коронавируса, но им не разрешают этого делать «старшие товарищи», сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Ситуацию с помощью, которую РФ оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза», – отметил министр в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Он отметил, что целый ряд стран Европы, ЕС и НАТО были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к РФ за отдельными видами помощи, но им «просто не разрешают этого сделать старшие товарищи».

Ранее российский посол в Риме Сергей Разов сообщил, что регионы Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом. Отметим, в пятницу число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило 60 тыс. человек.



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