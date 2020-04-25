Ученые работают над созданием лекарства против ВИЧ

25.04.2020, 15:59, Новости дня

Во время исследования структуры вируса иммунодефицита человека была обнаружена новая мишень для разработки лекарственных препаратов против ВИЧ.

По словам ученых, чтение генетического кода вируса можно осуществить двумя способами. В результате такого чтения зараженные клетки создают две разные формы вирусной РНК. По словам ученых, такое функциональное разнообразие необходимо для успешного размножения вируса в организме. Между двумя формами РНК вирус должен иметь необходимый баланс.

Во время исследования ученые обнаружили, что огромное влияние оказывает один нуклеотид. По мнению специалистов, на основе их открытия может быть создан новый препарат, который заменит употребление большого количества медикаментов.