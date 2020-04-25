 

Ученые работают над созданием лекарства против ВИЧ

25.04.2020, 15:59, Новости дня

Во время исследования структуры вируса иммунодефицита человека была обнаружена новая мишень для разработки лекарственных препаратов против ВИЧ.

По словам ученых, чтение генетического кода вируса можно осуществить двумя способами. В результате такого чтения зараженные клетки создают две разные формы вирусной РНК. По словам ученых, такое функциональное разнообразие необходимо для успешного размножения вируса в организме. Между двумя формами РНК вирус должен иметь необходимый баланс.

Во время исследования ученые обнаружили, что огромное влияние оказывает один нуклеотид. По мнению специалистов, на основе их открытия может быть создан новый препарат, который заменит употребление большого количества медикаментов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / АвтоВАЗ полностью возобновит работу с 13 апреля

02.04 / «АвтоВАЗ» попросил разрешения возобновить работу

22.04 / Logitech выпустила новую игровую мышь G203 Lightsync в 40 долларов

30.03 / Неисправный борт из Сочи приземлился в Москве в штатном режиме

14.04 / Путин выражает интересы олигархов и силовиков, считают три четверти россиян – опрос “Левады”

03.04 / Onet – включение Северной Македонии в НАТО стало для России «щелчком по носу» — но она этого так не оставит

27.03 / Бокерия порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов

27.03 / Коронавирусом в мире заразилось более 500 тыс. человек, ВНО могут перенести. Главное за день

02.04 / В Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопроса

24.04 / Украинский МИД опроверг сообщения об отзыве грузинского посла из Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска