Выход флагмана Sony Xperia 1 II перенесли на конец мая 2020 года

25.04.2020, 15:53, Разное

Японская транснациональная корпорация Sony в феврале текущего года представила новый флагман Xperia 1 II. Изначально датой выхода новинки называли апрель, но недавно стало известно о переносе релиза на конец мая 2020 года.

Относительно стоимости флагмана Sony Xperia 1 II с отличными техническими характеристиками называют сумму равную 1,27 тыс. долларов. С таким ценником смартфон выйдет на рынке в Поднебесной, что, вероятно, может быть «не по карману» многим поклонникам японского бренда и это, соответственно, отразится на уровне продаж.

Xperia 1 II от Sony получил 4K HDR OLED-дисплей диагональю 6,53 дюйма, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ, ёмкую аккумуляторную батарею на 4000 мАч, фронтальные стереодинамики и ещё ряд решений. Производительность новинке обеспечивает процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Модуль основной камеры состоит из трёх датчиков с разрешением по 12 Мп каждый.