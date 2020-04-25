Ученые: Картофель может заменить спортивное питание

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25.04.2020, 15:53, Разное

Результаты проведенных исследований двух крупных университетов США показали, что отварной картофель не уступает в эффективности специальному спортивному питанию. В экспериментах принимали участие велогонщики.
Исследователи Университетов Иллинойса и Монтаны стремились доказать существование природных альтернатив коммерческому спортпитанию. Оказалось, что картофельное пюре не уступает углеводным гелям в их способности насыщать организм энергией во время интенсивных нагрузок. С одинаковым успехом обычное блюдо помогает мышцам восстанавливаться в период отдыха. Показатели крови и биопсия мышц оказались идентичны, хотя одна группа спортсменов употребляла синтезированные продукты известных брендов, а другая — пюре из картофеля.

По мнению спортивного врача Ибраима Чибичева, эпоха доминирования созданных искусственно продуктов для спортсменов наступила не так давно. Но и до этого периода достижения, которые показывали участники чемпионатов мира или Олимпийских игр, были высоки, и помогали им в этом натуральные продукты. В погоне за прибылью, а спортпитание отличается высокой стоимостью, в него добавляют различные, в том числе и запрещенные ингредиенты. Стараясь избежать нежелательных последствий, часть спортсменов остерегается этих нюансов и использует привычное восстановление. Есть люди, которым оно не нравится в плане вкуса или не подходит в силу индивидуальной непереносимости.



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