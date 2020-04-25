 

Мишустин утвердил список перепрофилируемых для борьбы с коронавирусом медицинских организаций

25.04.2020, 15:53, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин утвердил список медицинский организаций в регионах, которых перепрофилируют для борьбы с коронавирусом.

«Утвержден предварительный перечень медицинских организаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него в регионах. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.

В списке отмечаются медучреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, и также частные клиники. Их мощности планируется задействовать для оказания качественной и своевременной помощи гражданам.

«Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию, Приморье. Благодаря этому количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981», – отмечается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что коечный фонд в стране может заполниться за две-три недели.



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