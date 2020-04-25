В Грузии допустили разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за Саакашвили

25.04.2020, 15:53, Новости дня

Видные представители грузинской общественности в субботу направили открытое письмо властям и народу Украины, в котором оценили предстоящее назначение беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины как «неприкрытое оскорбление грузинского народа, грузинской государственности и суверенитета Грузии»? передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Известные режиссеры, поэты, писатели, философы называют в этом обращении Саакашвили, заочно осужденного на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и шесть лет лишения свободы, «постыдным персонажем», виновным в «тягчайших преступлениях».

Они отмечают, что ранее назначение Саакашвили Одесским губернатором уже было воспринято в Грузии как «абсолютно непонятный и оскорбительный» шаг.

Подписанты отмечают, что против экс-президента выдвинуты и новые обвинения на родине, поэтому его назначение вице-премьером на Украине не является внутриукраинским делом.

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, грузинские подписанты просят не назначать вице-премьером такого человека – «криминала, насильника, осужденного и разыскиваемого грузинским государством».

Если же это будет все же сделано, подписанты требуют от руководства Грузии разорвать дипломатические отношения с Украиной со страной, которую «до сегодняшнего дня считали дружественной».

Накануне председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил украинскому коллеге Дмитрию Разумкову письмо, в котором назвал предстоящее назначение украинским вице-премьером экс-президента Грузии Михаила Саакашвили фактором, способным «сотрясти отношения двух государств и институтов».

Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины из-за возможного назначения экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.