Почти 2,3 млн белорусов вышли на субботник, несмотря на пандемию

25.04.2020, 15:45, Новости дня

25 апреля в Беларуси состоялся республиканский субботник. По предварительным данным, участие в нем приняли 2,3 млн белорусов. Об этом агентству БЕЛТА сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Кухарев рассказал, что граждане занимались приведением в порядок населенных пунктов, благоустройством, посадкой леса.

Вице-премьер отметил, что 50% собранных денег остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома, их направят на благоустройство населенных пунктов, мест захоронений, детских лагерей. Еще 50% пойдет на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

В субботнике принял участие и президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. Он работал на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

В период эпидемии Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране нет запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здоровья призывали власть ввести ограничительные меры.

19 апреля президент Лукашенко заявлял, что считает неэффективными строгие карантинные меры, поэтому “в Беларуси решили не менять резко образ жизни”. 20 апреля в стране возобновили занятия в школах.

Лукашенко также призывал соотечественников не паниковать, вовремя обедать, “водкой травить вирус, но не на работе”, а также ходить в сухую сауну.

По данным минздрава Беларуси, в стране коронавирусом заразились 8022 человека, умерли 60. По оценке ВОЗ, количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси растет стремительно.

Коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2 815 347 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Число умерших от COVID-19 достигло 197 506, выздоровели 795 329 человек.