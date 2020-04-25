Шендерович о Соловьеве: Перешел на тяжелые наркотики или это просто следующая фаза оскотинивания?

25.04.2020, 15:45, Новости дня

Российский писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович раскритиковал пропагандиста Владимира Соловьева, который устроил публичную перепалку с российским спортивным комментатором Василием Уткиным.

24 апреля Соловьев обнародовал в своем YouTube-канале обращение к Уткину с угрозами.

“Ты, Вася, мерзость. Когда ты в следующий раз подумаешь, чтобы меня на что-то вызвать, знай – когда меня увидишь, тебе никакие вызовы не понадобятся. Поэтому ты, Вася, голову включи. Голову. А то знаешь, вот эта рука может голову… Просто сверху по куполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну, я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня и смотри в оба, озирайся по сторонам. Это тебе, Вася, не языком болтать, это тебе за слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам”, – заявил Соловьев.

Шендерович предположил, что поведение пропагандиста является результатом “долгого оскотинивания”.

“А Соловьев перешел на тяжелые наркотики или это просто следующая фаза оскотинивания? Вопрос не риторический – мне интересно мнение специалистов по первой версии. Давным-давно, на радиостанции “Серебрянный дождь” он минут пять шипел что-то в эфире про меня… Именно шипел – было слышно, что человек сильно не в порядке. Но вот это свежее про Уткина – это либо другая доза, либо другой препарат, либо (совершенно не исключаю) просто результат долгого безнаказанного оскотинивания. Потому что, как зорко заметил доктор Фрейд, порядок действий именно таков: не сошел с ума и снял прилюдно штаны, а – снял штаны, и уж потом сошел с ума от безнаказанности”, – написал Шендерович на своей странице в Facebook.

А Соловьев перешел на тяжелые наркотики или это просто следующая фаза оскотинивания? Вопрос не риторический – мне… Posted by Виктор Шендерович on Reede, 24. aprill 2020

Уткин и Соловьев устроили перепалку в сети после того, как спортивный комментатор раскритиковал действия правительства России во время эпидемии коронавируса.

В эфире программы “Паноптикум” на телеканале “Дождь” Уткин высказал возмущение необходимостью во время карантина оставаться дома за свой счет и продолжать оплачивать платежи за коммунальные услуги. Соловьев в ответ назвал Уткина “психически больным человеком”, который “дискредитирует российское государство”. После этого они несколько раз обменивались оскорблениями.