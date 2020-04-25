Волкер: Не прогнозирую никакой отмены антироссийских санкций со стороны США

25.04.2020, 15:45, Новости дня

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не прогнозирует отмены санкций против РФ со стороны США. Об этом он сказал 24 апреля на Киевском форуме по безопасности, трансляцию которого вел YouTube-канал Open Ukraine.

“Я не предусматриваю и не прогнозирую никакой отмены санкций со стороны США. Даже если бы президент [Дональд] Трамп склонялся к этому, Конгресс и политическая атмосфера так настроены против этого, что это было бы заблокировано. Потому я не думаю, даже такая попытка может произойти. С другой стороны, я не предусматриваю никаких новых санкций”, – отметил Волкер.

По его словам, на данном этапе тема пандемии коронавируса является главной и люди волнуются из-за спада экономики как США, так и глобальной.

“Поэтому считаю, что идея новых санкций значительно ослабла”, – добавил Волкер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

США с 2014 года ввели несколько пакетов санкций против России за аннексию Крыма и агрессию против Украины.

В январе 2020 года в Госдепе заявили, что США будут продолжать вводить санкции против РФ, пока она не прекратит оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.