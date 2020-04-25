Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

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25.04.2020, 15:42, Новости дня

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него. Список касается медучреждений в 28 регионах, благодаря чему количество койко-мест увеличится на 4 981 единицу, сообщается на сайте правительства.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова (НМИЦ) в Петербурге в этом список не вошел, указывается на сайте центра.

17 апреля стало известно, что центр может войти в список перепрофилируемых организаций. Пациенты с онкологией забеспокоились, что на время эпидемии могут остаться без лечения, и начали сбор подписей на портале change.org. Изначально предполагалось, что в случае неблагоприятного развития ситуации основной корпус НМИЦ отдадут под инфекционных больных.

НМИЦ онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге — это многопрофильное клиническое, научное и учебное учреждение в области онкологии.



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