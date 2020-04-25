 

Все останутся при своих. Футболистам “Челси” не снизят зарплаты из-за COVID-19

25.04.2020, 15:42, Новости дня

Игроки лондонского футбольного клуба "Челси" не будут идти на сокращение зарплат в связи с паузой в турнирах нынешнего сезона. Клуб призвал игроком только об одном — сосредоточиться на благотворительности.

"Челси" не будет прибегать к государственной поддержке для того, чтобы выплачивать своим сотрудникам зарплаты, — говорится в обращении на официальном сайте "синих". — Штатный персонал будет получать полную зарплату. Внештатные сотрудники и работники, работающие только во время матчей, до 30 июня будут получать те же деньги, которые они получали бы в нормальном рабочем режиме".

Напомним, что подавляющая часть футбольных клубов Европы пошла на пересмотр финансовых условий своих игроков. Это вызвано паузой в турнирах по причине пандемии коронавируса. Клубы перестали получать прежнюю прибыль и поэтому вынуждены вести переговоры о понижении зарплат. в "Ювентусе" благодаря таким мерам сэкономят до 90 миллионов евро.



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