 

Обнаженные блогерши перешли с подушек на одеяла

25.04.2020, 15:42, Новости дня

Скучающие британки и жительницы других стран находят все новые способы развлечь себя и других во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Новый тренд в соцсетях получил название Duvet Dress Challenge — его участницы заворачиваются в импровизированные платья из одеял, пишет The Sun.

Снимки в Instagram с голыми девушками в "платьях" из пледов и одеял сопровождаются хештегами #duvetdress и #duvetchallenge. Одеяния, оставляющие большой простор для воображения, девушки дополняют туфлями на каблуках, аксессуарами и украшениями, ярким макияжем.

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от Twyla (@twyla.skye) 17 Апр 2020 в 5:33 PDT

Одним из предыдущих модных флешмобов, захвативших соцсети, были фото с подушками. Его участники сооружали из подушек платья для себя, своих детей и даже для домашних питомцев. Публикуемые фотографии объединяли теги #pillowchallenge и #stayathome ("оставайтесь дома").



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Expats.cz – в Праге снесли памятник советскому маршалу — стоял без маски

21.04 / В школах Беларуси возобновили занятия, несмотря на эпидемию коронавируса

20.04 / Вывозные рейсы из Таиланда, Вьетнама, Непала, Мьянмы запланированы на понедельник

24.04 / Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19

22.04 / В ООН испугались «голода библейского масштаба» из-за коронавируса

07.04 / В ВОЗ заявили о серьезной нехватке медсестер в мире

31.03 / На производство аппаратов ИВЛ брошены крупнейшие автоконцерны и корпорации

11.04 / Что это было? Google прокомментировал случившееся с интервью Проценко

14.04 / Ученые рассказали, что поможет вылечить зимнюю депрессию

08.04 / Российский посол рассказал о благодарности итальянцев за помощь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска