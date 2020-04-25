Обнаженные блогерши перешли с подушек на одеяла

25.04.2020, 15:42, Новости дня

Скучающие британки и жительницы других стран находят все новые способы развлечь себя и других во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Новый тренд в соцсетях получил название Duvet Dress Challenge — его участницы заворачиваются в импровизированные платья из одеял, пишет The Sun.

Снимки в Instagram с голыми девушками в "платьях" из пледов и одеял сопровождаются хештегами #duvetdress и #duvetchallenge. Одеяния, оставляющие большой простор для воображения, девушки дополняют туфлями на каблуках, аксессуарами и украшениями, ярким макияжем.

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Публикация от Twyla (@twyla.skye) 17 Апр 2020 в 5:33 PDT

Одним из предыдущих модных флешмобов, захвативших соцсети, были фото с подушками. Его участники сооружали из подушек платья для себя, своих детей и даже для домашних питомцев. Публикуемые фотографии объединяли теги #pillowchallenge и #stayathome ("оставайтесь дома").