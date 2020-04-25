 

Коронавирус: Количество новых случаев вне Китая больше, чем в Китае

25.04.2020, 15:32, Разное

Китай снова сообщает о сокращении количества новых заболевших новой коронавирусной инфекцией Covid-19: за сутки 433 подтвержденных случая и 29 смертей.

Вчера новый коронавирус был впервые обнаружен в Южной Америке: первый случай Covid-19 обнаружен в Бразилии. 27 февраля о первых заболевших сообщили Пакистан, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Греция и Румыния. Появились сообщения об инфицированных в Дании и Эстонии. Количество случаев болезни увеличилось во Франции, Испании и Германии: вероятно, это связано со вспышкой инфекции в Италии.

В среду, 26 февраля, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество новых случаев болезни больше вне Китая, чем в материковом Китае.

За время вспышки инфекции Covid-19 было зарегистрировано 82164 случая болезни, 2801 смерть. 32897 человек полностью выздоровели.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Жительница Китая после ссоры с бойфрендом заявила в полицию, что у него коронавирус

27.03 / Крест-мощевик, водка и трактор

24.04 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 апреля 2020 года

10.04 / Мнение: Леха Качиньского погубила игра в «русскую рулетку»

13.04 / Стивен Кинг заявил о превращении мира в его роман о пандемии

10.04 / Рейтинг Трампа взлетел на фоне пандемии коронавируса

15.01 / Отставка премьера: эмоции или вызов?

13.04 / Учёные заявили о способности COVID-19 перемещаться по воздуху на расстояние в 4 метра

28.03 / Обнародованы фото и параметры Oppo Reno Ace 2 5G

29.03 / В Москве скончался экс-руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска