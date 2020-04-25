 

Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты жителям РФ

25.04.2020, 15:30, Разное

Российский политический и государственный деятель, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин в недавнем эфире на канале «Россия-1» озвучил предложение, которое поможет поддержать граждан РФ в период пандемии коронавируса COVID-19. Одним из вариантов может стать внедрение продовольственных выплат населению.
На фоне продолжающего распространение коронавируса, колебаний национальной валюты и других сложностей власти обязаны сбалансированно распределять возможности и не забывать о перспективе, говорит Кудрин. В свете происходящего гражданам страны нужно оказывать определённую поддержку, поэтому в качестве одного из вариантов политик предлагает ввести продовольственные выплаты либо же выдачу продовольственных пакетов. Также Алексей Кудрин отметил, что пандемия в любом случае в итоге будет пройдена, но пока правительство должно бросать все силы на поддержку населения и представителей бизнеса, чтобы помочь успешно минуть пик кризиса, а затем вернуться к прежнему уровню жизни и поднятию экономики.

Кроме того, председатель Счётной палаты РФ подчеркнул, что коронавирус окажет негативное влияние на российскую экономику и последствия могут ощущаться на протяжении последующих 2-4 лет. В текущем году «острота кризиса» будет чувствоваться сильнее всего, так как траты из федерального фонда превосходят ранее планируемые суммы, однако Кудрин не видит «ничего страшного» даже в том случае, если расходы окажутся вполовину выше.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / В России открылся сайт для дистанционного обучения «Доступ всем»

28.03 / Гробы вывозят колоннами: врач из Италии ужаснула рассказом об эпидемии в стране

29.03 / Мнение: Правительство РФ выкупило активы “Роснефти” в Венесуэле

12.04 / Социальная дистанция от покойного

21.04 / Скандалы: Фейковый креатив от Дмитрия Киселева

04.04 / Мнение: Ревную его ко всем

28.03 / Погранслужба Беларуси решила не проверять россиян, приезжающих в страну на машине

01.04 / Представленный недорогой смартфон Vivo S6 5G получил поддержку мобильных сетей пятого поколения

15.04 / “Пластика и развод с Галкиным”: В Сети рассказали о наиболее резонансных слухах и фактах из жизни Пугачевой

15.04 / “Влюблен жестко”: Юморист Александр Гудков собирается жениться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска