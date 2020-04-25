Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты жителям РФ

25.04.2020, 15:30, Разное

Российский политический и государственный деятель, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин в недавнем эфире на канале «Россия-1» озвучил предложение, которое поможет поддержать граждан РФ в период пандемии коронавируса COVID-19. Одним из вариантов может стать внедрение продовольственных выплат населению.

На фоне продолжающего распространение коронавируса, колебаний национальной валюты и других сложностей власти обязаны сбалансированно распределять возможности и не забывать о перспективе, говорит Кудрин. В свете происходящего гражданам страны нужно оказывать определённую поддержку, поэтому в качестве одного из вариантов политик предлагает ввести продовольственные выплаты либо же выдачу продовольственных пакетов. Также Алексей Кудрин отметил, что пандемия в любом случае в итоге будет пройдена, но пока правительство должно бросать все силы на поддержку населения и представителей бизнеса, чтобы помочь успешно минуть пик кризиса, а затем вернуться к прежнему уровню жизни и поднятию экономики.

Кроме того, председатель Счётной палаты РФ подчеркнул, что коронавирус окажет негативное влияние на российскую экономику и последствия могут ощущаться на протяжении последующих 2-4 лет. В текущем году «острота кризиса» будет чувствоваться сильнее всего, так как траты из федерального фонда превосходят ранее планируемые суммы, однако Кудрин не видит «ничего страшного» даже в том случае, если расходы окажутся вполовину выше.