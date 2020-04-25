Симонян выступила с радикальным предложением по поводу лечения коронавируса

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25.04.2020, 15:16, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила у всех выздоровевших от коронавируса забирать часть плазмы крови, чтобы спасать тяжело больных.

«Плазма вылечившихся однозначно помогает спасать жизни тяжелым больным. Вопрос. Почему нельзя забирать эту плазму по умолчанию у всех выздоровевших? Которых государство бесплатно тестировало, вылечило и не просило подтвердить, что все они платили налоги, не получали серых зарплат и иных доходов», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Она отметила, что выздоровевших приходится заманивать на процедуру по выделению плазмы «карамельками в 5 тыс. рублей».

«Может, хватит уже карамельничать. В принципе вообще», – заключила Симоняьн.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил делать инъекции из дезинфицирующих средств больным коронавирусом людям, медики назвали такое «лечение» смертельно опасным.



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