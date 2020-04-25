В Санкт-Петербурге после прогулки во время самоизоляции задержали певца Максима Леонидова

25.04.2020, 15:09, Разное

В Санкт-Петербурге основателя бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова и его супругу полицейские задержали во время прогулки. Он вышел выгулять собаку, но тем самым нарушил режим самоизоляции и привлек внимание представителей власти, пишет сетевое издание 78.ru.

По словам Максима Леонидова, к ним подошли полицейские и сообщили, что он и его жена нарушают режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. На него составили протокол, но штраф пока не выписали. Сам музыкант добавил, что полицейские не носили масок, а это нарушает технику безопасности.

Ряд российских регионов ранее ввел режим самоизоляции. Теперь гражданам позволительно лишь совершать походы в магазин, аптеку, больницу, а также ездить на работу. Кроме того, россияне могут выгулять собаку, но далеко отходить от дома — запрещается. В течение всего апреля многие жители РФ не могли выйти на работу, иные вовсе ее лишились.