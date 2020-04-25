Лукашенко назвал сроки появления новой конституции Белоруссии

25.04.2020, 15:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшие пять лет в стране может появиться новая конституция.

Глава государства, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что его послание народу и парламенту в 2020 году не состоялось из-за неопределенной ситуации в мире с пандемией коронавируса, передает «БелТА».

«По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос конституции – он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет», – добавил президент.

Он отметил, что выборы в Белоруссии в 2020 году пройдут по действующей конституции.

Весной 2019 года Лукашенко заявил, что Белоруссии необходима новая конституция.