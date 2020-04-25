Доктор Мясников объяснил смысл всеобщей вакцинации от коронавируса

25.04.2020, 14:53, Разное

Известный отечественный врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале объяснил, в чём заключается смысл всеобщей вакцинации, в том числе и от спровоцировавшего пандемию коронавируса COVID-19. Доктор утверждает, что это необходимо не только для защиты конкретного человека, но и в качестве средства развития общего иммунитета у населения к определённому заболеванию.

На текущий момент эффективная вакцина от коронавируса COVID-19 ещё не разработана, но как только её создадут, то станет возможным всеобщее прививание населения от вируса нового типа. Доктор Мясников говорит, что сейчас подавляющее большинство людей готовы к вакцинации, однако по прошествии некоторого времени после вспышки число желающих может значительно убавиться. Подобное поведение, по мнению Мясникова, абсолютно неправильно, так как смысл прививания не в индивидуальной защите, а в коллективной.

В качестве примера врач привёл пандемию испанского гриппа, чуть более сотни лет назад унёсшего жизни десятков миллионов людей. Штамм данного типа существует и сейчас, только благодаря своевременной вакцинации он уже не настолько опасен, поскольку выработан коллективный иммунитет. При этом доктор Мясников говорит, что от «испанки» умирают и в настоящее время, в связи с чем выразил осуждение в адрес людей, считающих данный вирус совершенно «безопасным» и отказывающихся от прививки, информирует интернет-портал «Слово и Дело».