 

Компания Nvidia проведет мероприятие Get Amped на YouTube 14 мая

25.04.2020, 14:53, Разное

В мае компания Nvidia планирует провести мероприятие Get Amped, на котором вместе с технологией архитектуры Ampere могут продемонстрировать новые 3D-видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3070. В их основу должны лечь 7-нанометровые GPU.
Мероприятие Get Amped собираются провести 14 мая в формате онлайн на платформе YouTube из-за пандемии коронавируса. Инфекции нарушила планы организаторов, ведь изначально анонс архитектуры Ampere ожидался 23 марта на GTC 2020. Затем все перенесли на июль-август, новые сроки указывают на то, что фирма Nvidia смогла решить все свои проблемы.

Главной тематикой мероприятия Get Amped станут последние достижения в области искусственного интеллекта и глубинного обучения, а также в сфере разработки автономных транспортных средств, компьютерной графики и робототехники. Поклонники компании Nvidia ожидают демонстрацию архитектуры Ampere и 3D-видеокарт семейства RTX 3000. На рынке новые устройства могут появиться в сентябре или октябре.



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