Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине

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25.04.2020, 14:48, Новости дня

На Украине завершились предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М», сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.

Данилов сообщил в Facebook, что «ГККБ (Государственное Киевское конструкторского бюро) «Луч» сегодня удачными запусками завершило предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М».

«Дистанция и радиус поражения целей отвечали всем поставленным тактико-техническим заданием. Дальность полета ракеты составила более 110 километров», – указал он.

Огневые испытания проводились на военном полигоне под Одессой.

Секретарь СНБО подчеркнул, что после принятия на вооружение ВС Украины система залпового огня «Ольха-М» будет самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования.

Отметим, что Украина регулярно отчитывается о своих военных разработках, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики, оказываясь зачастую не самой удачной модернизацией советского вооружения.

Например, ранее в Сети появилось видео с модернизированной реактивной системой залпового огня БМ-21УМ «Берест» на шасси автомобиля КрАЗ, которая получила обидное прозвище «Град-коротышка». Осенью украинские блогеры высмеяли заявление украинского эксперта о способности страны создать ракету, которая «может достать до Москвы».

Подвергалась критике и украинская крылатая ракета из «сверхпрочного шоколада».



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