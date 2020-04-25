 

Лавров объяснил нападки некоторых стран на ВОЗ

25.04.2020, 14:48, Новости дня

Москва полагает, что нападки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обоснованы стремлением некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры для борьбы с коронавирусом, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Не хочется, чтобы это стремление к объединению усилий было политизировано, я наблюдаю признаки такой политизации в нападках на Всемирную организацию здравоохранения. В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными», – сообщил министр в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Более того, власти США пересматривают все аспекты взаимодействия с ВОЗ, в том числе по поводу научного сотрудничества.

Позже Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся к расследованию.



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