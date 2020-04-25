Лукашенко объяснил, за что люди наказаны коронавирусом

25.04.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает коронавирус наказанием свыше за «безобразное» отношение людей к природе и неправильный образ жизни.

Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, который проходит в Белоруссии ежегодно. Президент высадил деревья на территории национального парка «Припятский» в Гомельской области. Он отметил, что посадка деревьев – это вклад в экологию и забота о природе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы «паримся» каждый день, а зря, этого не заметили: я когда-то сказал, что он (Бог) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (коронавирусом). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами», – сказал президент.

Лукашенко отметил, что проведение республиканского субботника давно стало традицией в Белоруссии и отступать от нее не будут.

«Субботники – это, считаю, то доброе, что мы взяли из того (советского) периода. Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий», – сказал он.

Лукашенко также заявил, что в 2020 году его послание к народу и парламенту пока не состоялось из-за ситуации с коронавирусом, предает БелТА.

По его словам, в нынешней ситуации «очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ, или ответа нет вообще». Например, тот факт, что недавно цена на нефть становилась отрицательной

«Такого никогда не было, и это странно (…) Нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу», – отметил президент.

Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты: «Как только готово было бы послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире».

Ранее Лукашенко раскритиковал шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с коронавирусом, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного после самоизоляции иммунитета.