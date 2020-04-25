CNN – Байден обвинил Трампа в стремлении сорвать выборы

25.04.2020, 14:38, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден подозревает, что Дональд Трамп использует пандемию коронавируса, чтобы отсрочить ноябрьские всеобщие выборы, пишет CNN. Впрочем, по словам телеканала, сделать это будет непросто. Ведь для переноса даты голосования потребуется поддержка конгресса, который ни разу в истории страны не шёл на подобный шаг, отмечает телеканал.

Бывший вице-президент Джо Байден выступил со зловещим предположением, что из-за пандемии коронавируса президент Трамп может попытаться отложить ноябрьские всеобщие выборы.

Вот, что вчера вечером Байден заявил своим спонсорам и сборщикам средств для его компании: «Попомните моё слово. Он (Трамп. — ИноТВ) попытается оттянуть выборы каким-нибудь образом, придумает какое-то объяснение, почему их нельзя проводить».

Эти опасения разделяют некоторые демократы. Но…

ЭББИ ФИЛЛИП, корреспондент CNN: Возможно ли такое в принципе?

РИК ХАССЕН, профессор права Калифорнийского университета в Ирвайне: Юридически нет. Конституция наделяет конгресс правом назначать день выборов. Поэтому необходимо, чтобы действующий конгресс изменил дату выборов на законных основаниях.

Конституция оставляет право за конгрессом, но оно никогда не применялось.

ДУГЛАС БРИНКЛИ, историк: Мы должны проголосовать 3 ноября. Я к тому, что выборы проводились во время гражданской войны и Второй мировой, поэтому мы будем голосовать.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вы знаете, что такое голосование по почте. Это жульничество. Вам ясно?

Весьма вероятно, этой осенью между демократами и республиканцами начнётся крупное сражение за доступ к голосованию по почте.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Почтовые бюллетени для голосования — это очень опасная штука для нашей страны. Потому что они обманывают.

Демократы стремятся избежать повторения того, что произошло в этом месяце в Висконсине. Республиканцы настояли на личном присутствии избирателей на участках. Теперь сотрудники избиркома штата сообщают, у 23 человек, которые, по их словам, ходили на выборы, обнаружился коронавирус. Впрочем, до сих пор неясно, заразились ли эти люди вирусом во время дня голосования.

Трамп раз за разом предупреждает свою партию, что голосование по почте невыгодно республиканцам. Тем временем Байден говорит, что Трамп препятствует голосованию, потому что «он считает, что для него это единственная возможность победить».

В Белом доме президент уклоняется от вопросов, могут ли возникнуть сомнения относительно легитимности результатов ноябрьских выборов.

РЕПОРТЁР: На ваш взгляд, существует ли риск, что не удастся прийти к соглашению о легитимности в случае напряжённой борьбы на выборах, и начнутся разговоры о том, что многие не смогли проголосовать из-за болезни?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не могу вам сказать, что случится. Да, это отличный вопрос…

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2020 года.