В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств стойкого иммунитета к коронавирусу у выздоровевших

25.04.2020, 14:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения не может подтвердить, что выздоровевшие после коронавируса приобретают иммунитет против повторного инфицирования, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

В информационном бюллетене говорится, что ВОЗ продолжает «рассматривать свидетельства реагирования антител на инфекцию SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа)», и большинство проводимых исследований «показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу», передает ТАСС.

Однако некоторые «имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих антител».

«По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, дает или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом», – указывает ВОЗ.

В организации обратили внимание на тот факт, что некоторые страны считают наличие антител в организме возможным основанием для выдачи пациентам «паспорта иммунитета» или «сертификата отсутствия риска». Предполагается, что эти документы могли бы дать этим людям возможность вновь приступить к работе в условиях пандемии или возобновить путешествия.

Однако эксперты ВОЗ пришли к выводу, что «на нынешнем этапе пандемии нет достаточных свидетельств оценки иммунитета на основе наличия антител», чтобы можно было гарантировать обоснованность выдачи «паспорта иммунитета» или «сертификата отсутствия риска».

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