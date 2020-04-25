Умер американский актер украинского происхождения Дьяченко

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25.04.2020, 14:30, Новости дня

Скончался американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, пишут СМИ.

В последние дни 52-летний Дьяченко не выходил на связь с родными, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Тело артиста нашли в его доме в городе Дейтона-Бич 22 апреля, следов насильственной смерти не обнаружили. Близкие актера сообщили, что Дьяченко не жаловался на здоровье и находился в хорошей физической форме.

Дьяченко известен по фильмам «Солдат Джейн», «Напряги извилины», «Индиана Джонс и «Королевство хрустального черепа», а также по роли Юрия в фильме «Запретная зона».



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