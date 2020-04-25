 

Жителя Ленобласти подозревают в совращении 9-летней дочери

25.04.2020, 14:30, Разное

Житель населённого пункта Кириши (Ленобласть) подозревается в совращении своей 9-летней дочери. По имеющейся информации, действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней девочке происходили на протяжение нескольких месяцев минувшего года.
Согласно данным РЕН ТВ, работающий электриком отец подозревается в неоднократных случаях совращения собственного ребёнка. Представителями правоохранительных органов инициирована проверка данного инцидента, в ходе которого будет установлена вина или же невиновность подозреваемого жителя Ленобласти.

Решение об открытии уголовного производства пока не принято. Информация о состоянии совращённого ребёнка, как и данные о благополучии семьи, на текущий момент не разглашаются. Известно, что в случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит тюремное заключение на срок не менее 3-х лет.



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