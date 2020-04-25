Кремль может вернуться к стратегии Суркова, новый глава Ивано-Франковской ОГА “мочил русский мир”. Главное из Telegram-каналов

25.04.2020, 14:29, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Новый глава Ивано-Франковской ОГА – бывший подчиненный Шайтанова

Новый глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Алексей Петров (он был назначен на должность 22 апреля) работал под руководством генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ РФ. Об этом пишет журналист Петр Шуклинов, который ведет посвященный спецслужбам Telegram-канал “Катимся!”.

“Пятно Шайтанова будет сильно мешать [Петрову]. В то же время опрос сотрудников Службы показал, что Петров работал в СБУ хорошо: создал одно из самых эффективных подразделений, еще старательно мочил “русский мир”. Но были и провалы. Хотя теперь, конечно, есть возможное объяснение – Шайтанов”, – отметил Шуклинов.

Саакашвили может стать советником Ермака

“Резидент” утверждает, что экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили может быть назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака, а не вице-премьером.

“Если не получится собрать голоса за назначение Саакашвили в Кабмин, то Офис президента вернется к первоначальному кейсу – Михаила назначат заместителем или советником Ермака. Вопрос будет решаться в выходные, но президент настроен положительно и готов к диалогу с фракцией”, – сообщает паблик.

Кремль вернется к стратегии Суркова?

Telegram-канал “Легитимный”, ссылаясь на “кремлевский источник”, пишет, что РФ “все больше склоняется к мягкому возврату к стратегии [экс-помощника президента РФ Владислава] Суркова в работе на украинском направлении”.

“План и стратегия [замглавы администрации президента РФ Дмитрия] Козака и его команды не дают нужных результатов. Пошли даже разговоры, что донбасский кейс будет полностью провален. В итоге конфликт заморозится так же, как это было при Порошенко, хотя российская сторона пошла на уступки, проведя серию обменов”, – утверждают авторы “Легитимного”.