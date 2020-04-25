 

Кремль может вернуться к стратегии Суркова, новый глава Ивано-Франковской ОГА “мочил русский мир”. Главное из Telegram-каналов

25.04.2020, 14:29, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Новый глава Ивано-Франковской ОГА – бывший подчиненный Шайтанова

Новый глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Алексей Петров (он был назначен на должность 22 апреля) работал под руководством генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ РФ. Об этом пишет журналист Петр Шуклинов, который ведет посвященный спецслужбам Telegram-канал “Катимся!”.

“Пятно Шайтанова будет сильно мешать [Петрову]. В то же время опрос сотрудников Службы показал, что Петров работал в СБУ хорошо: создал одно из самых эффективных подразделений, еще старательно мочил “русский мир”. Но были и провалы. Хотя теперь, конечно, есть возможное объяснение – Шайтанов”, – отметил Шуклинов.

Саакашвили может стать советником Ермака

“Резидент” утверждает, что экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили может быть назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака, а не вице-премьером.

“Если не получится собрать голоса за назначение Саакашвили в Кабмин, то Офис президента вернется к первоначальному кейсу – Михаила назначат заместителем или советником Ермака. Вопрос будет решаться в выходные, но президент настроен положительно и готов к диалогу с фракцией”, – сообщает паблик.

Кремль вернется к стратегии Суркова?

Telegram-канал “Легитимный”, ссылаясь на “кремлевский источник”, пишет, что РФ “все больше склоняется к мягкому возврату к стратегии [экс-помощника президента РФ Владислава] Суркова в работе на украинском направлении”.

“План и стратегия [замглавы администрации президента РФ Дмитрия] Козака и его команды не дают нужных результатов. Пошли даже разговоры, что донбасский кейс будет полностью провален. В итоге конфликт заморозится так же, как это было при Порошенко, хотя российская сторона пошла на уступки, проведя серию обменов”, – утверждают авторы “Легитимного”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / В первый день карантина москвичи весело жарили шашлыки

16.04 / Малому и среднему бизнесы решено дать деньги на зарплаты в виде грантов

05.04 / Автопроизводители поддержали акцию #МыВместе

08.04 / Как айсберг внизу

24.04 / В Могилевской области в доме-интернате для детей с особенностями развития около 30 воспитанников заразились коронавирусом

13.04 / Ученые из Японии разработали уникальную титановую ленту

06.04 / ВОЗ призвала сократить использование медицинских масок

18.04 / “Великий эскулап” Лукашенко получил ответ из России

16.04 / Разъяснена процедура проверки пропусков в транспорте

31.03 / Рада приняла закон об открытии рынка земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска