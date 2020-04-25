Врачи в США обнаружили, что коронавирус может провоцировать инсульт

25.04.2020, 14:29, Новости дня

Врачи в США выяснили, что новый коронавирус может вызвать внезапные инсульты у людей в возрасте 30–40 лет, которые не имеют хронических заболеваний. Об этом 23 апреля сообщил телеканал CNN.

Медики говорят, что появляется все больше доказательств, что коронавирус может вызвать свертывание крови “необычными способами”, следствием чего может быть инсульт.

Нейрохирург из Нью-Йорка Томас Оксли рассказал, что коронавирус вызывает увеличенное свертывание в крупных артериях, что приводит к инсульту. Он рассказал, что наблюдал за пятью такими пациентами.

“Большинство из них не имели хронических болезней в прошлом, они находились дома с легкими симптомами (или в двух случаях без симптомов) COVID-19”, – сказал он.

По словам Оксли, за последние две недели в клинике, где он работает, семикратно увеличилось число случаев внезапного инсульта у молодых пациентов.

Он рекомендует людям наблюдать за симптомами коронавирусной инфекции и звонить в скорую помощь в случае, если есть какие-либо признаки инсульта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2 815 347 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Число умерших от COVID-19 достигло 197 506, выздоровело 795 329 человека.

В США инфицированных уже 905 358 человек, из них 51 949 умерли, 99 079 выздоровели.