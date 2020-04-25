В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за заключенного с COVID-19 – СМИ

25.04.2020, 14:29, Новости дня

Сегодня утром в Черновицком СИЗО произошел бунт заключенных – они забаррикадировались в камерах, после чего сотрудникам СИЗО пришлось применить силу. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание “Обозреватель”.

Причиной бунта якобы стал больной с подтвержденным диагнозом COVID-19, который поступил в учреждение 23 апреля. По данным собеседника издания, начальник СИЗО два дня препятствовал этому, однако на него якобы надавили из Министерства юстиции.

Издание пишет, что сегодня заключенные из трех камер забаррикадировались и “стали резать вены”. Сотрудникам СИЗО пришлось применить физическую силу, зачинщиков волнений изолировали.

По словам собеседника, сотрудники изолятора начали писать рапорты на увольнение – их подано уже пять.

“Помещение следственного изолятора очень компактное и старое – построено еще в начале XIX века (там находилась австрийская тюрьма). А создать соответствующие условия, чтобы никто больше не заразился, практически нереально. По словам источника, в СИЗО Черновцов, как и в большинстве пенитенциарных учреждений Украины, большая проблема с обеспечением масками, защитной спецодеждой, дезинфицирующими средствами и антисептиками. Соответственно, под угрозой как сотрудники СИЗО, так и заключенные”, – пишет “Обозреватель”.

По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. Больше всего заболевших в Черновицкой области – 1308.