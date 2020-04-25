 

Зюганов о случившемся с Калашниковым: все мы ходим под Богом

25.04.2020, 14:25, Новости дня

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, почувствовав недомогание, изолировался и находился дома. До этого у него брали мазок на новый коронавирус, но тест был отрицательным, сообщил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов настоял на том, чтобы Калашников прошел КТ, как только узнал, что у сопартийца повысилась температура. И действительно, томография показала воспаление легких.

Зюганов подчеркнул, что Калашников в последнее время ни с кем не контактировал. И констатировал, что все мы ходим под Богом. И нет ничего сверхъестественного в болезни, потому что если уж началась эпидемия, то переболеют до 70%.

Все меры профилактики соблюдены, в Госдуме провели дезинфекцию. Все лица из списка возможных контактов отправлены на карантин, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, о плохом самочувствии Калашникова и его госпитализации. При этом к аппарату ИВЛ его не подключали.



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