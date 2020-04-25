Кудрин, Орешкин и Греф обрисовали планы спуска с пика

25.04.2020, 14:25, Новости дня

Самое сложное — пережить пик нынешнего мирового кризиса, после него экономика РФ восстановится и будет работать нормально. Такое мнение высказал в документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия 1" глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, этот пик — более выраженный, чем в любом обычном кризисе: целый ряд отраслей сейчас потеряли всех или почти всех своих потребителей, как минимум 90 процентов спроса на свою продукцию или услуги.

По мнению помощника президента РФ Максима Орешкина, сейчас главное — сохранить как можно больше компаний, бизнесов, рабочих коллективов, чтобы в стадии восстановления они могли быстро вернуться к нормальному образу жизни и нормальной работе.

Что касается сроков восстановления, то в некоторых отраслях этот процесс может занять и год, и больше, считает Кудрин. Сейчас, по его словам, нужно бросить на это большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или некие продовольственные пакеты.

"Безусловно одно: мы его пройдем все вместе, в лучшем или худшем варианте. Страны вернутся к своей обычной жизни", — отметил Кудрин.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, в зависимости от длины нынешнего кризиса можно будет и прогнозировать, сколько времени понадобится на восстановление. Однако в любом случае восстановление "займет значительно более длинный срок, чем мы предполагали в самом начале", говорит он.

"И если этот кризис продлится год или дольше, то, я боюсь, у нас уйдет значительное количество лет для того, чтобы вернуться к докризисным параметрам. Это серьезный вызов всем", — добавил Греф.