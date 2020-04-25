Емельяненко-младший пережидает пандемию в резиденции Кадырова

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25.04.2020, 14:25, Новости дня

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о том, что проводит самоизоляцию, связанную с пандемией коронавируса, в резиденции глава республики Чечня Рамзана Кадырова. И поделился соображениями о пользе длительного нахождения дома.

"Сейчас я нахожусь в Грозном, и живу у Рамзана в резиденции. На улицу выхожу очень редко, только если подышать воздухом. Я ни с кем не вижусь, с посторонними людьми не общаюсь".

"Чем я занимаюсь? Тренируюсь по два раза в день. Сижу на диете — чувство голода, холода и легкого недомогания меня не покидает. Приходится себя ограничивать, работа у меня такая — постоянно превозмогать".

"Тем , кто плохо переносит самоизоляцию, должны отдыхать и восстанавливаться. Можно читать или делать упражнения: как физические, так и для саморазвития. Пускай успокоятся, перестанут сломя голову бежать, проанализируют свои поступки, жизнь. Даже в нынешних условиях надо получать удовольствие".

Напомним, что у Емельяненко-младшего на июль был запланирован бой против Магомеда Исмаилова. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки бой перенесли на неопределенный срок.



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