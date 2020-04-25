Певца Леонидова увезли в отдел полиции после прогулки в петербургском парке

25.04.2020, 14:16, Новости дня

Певца Максима Леонидова доставили в отделение полиции в Петербурге за нарушение временного запрета после того, как он прогулялся в Шуваловском парке Выборгского района, сообщил адвокат Павел Ясман.

«Павел Ясман выехал в 49-й отдел полиции Петербурга к музыканту Максиму Леонидову, которого задержали за прогулку в Шуваловском парке», – сообщили в правозащитной организации «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката, передает РИА «Новости».

Источник агентства в силовых структурах пояснил, что в отдел полиции после прогулки в Шуваловском парке доставили сразу нескольких нарушителей. В отношении них планируется составить административные договоры, сказал собеседник.

Петербургский депутат Борис Вишневский сообщил в соцсетях, что среди задержанных был и Леонидов.

«Полиция (я только что с ним говорил) задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома», – сообщил депутат.

В пятницу полиция Санкт-Петербурга получила право составлять административные протоколы за нарушение режима самоизоляции, соответствующее соглашение между администрацией города и МВД утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сумма штрафов для граждан составит до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – до 300 тыс. рублей.