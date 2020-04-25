Мнение: Сжечь нафиг

25.04.2020, 14:11, Разное

Российские нефтяные компании могут начать сжигать добываемую нефть в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Соглашение по спасению «тонущего» нефтяного рынка, где «лишним» оказался каждый четвертый извлекаемый из недр баррель, требует от России с мая снизить добычу на 23%, до минимума с 2002 года.

В детстве в школе нам рассказывали про звериную сущность капитализма, когда капиталист утопит продукты, но не раздаст их бедным, чтобы поддержать цены. Я лично это воспринимал абстрактно. Что такое "утопить" продукты для нас, которые уже с конца семидесятых прекрасно представляли себе, что такое талоны на масло и мясо, было знанием практически бесполезным.

Но пришел Великий рынок, который покончил с дефицитом продуктов, однако взамен ему создал два специфических дефицита – дефицит денег и дефицит качественного продукта (не только съестного). На самом деле ничего не изменилось, кроме вывески, а говоря откровенно, стало гораздо хуже. Если колбасы по ГОСТу (а другой просто не было) и правда, было не завались, то и отравиться ей было проблематично в силу отсутствия в ней высоколетальных и патогенных вкусовых добавок. Я вот сих пор не понимаю, почему состав сливочного масла на этикетке по печатному объему сейчас занимает место, как инструкция по сборке станции "Салют 7" – что там там вообще должно быть, кроме молока? А на единичные случаи сальмонеллеза прилетал десант из Москвы, который в местной руководящей элите устраивал холокост и децимацию. (Кстати, и на единичные случаи убийств в нашем городе приезжали люди с широкими лампасами на форменных брюках, перед которыми навытяжку и строевым шагом ходил сам первый секретарь горкома – я лично наблюдал такой случай в 3 классе, когда прямо возле нашей школы убили какого-то мужика, и он жуткий и синий лежал прямо на тротуаре. Детей от зрелища, кстати, никак не ограждали – у пионеров и октябрят нервы были сечением с горячекатанную арматуру класса АIII. Скорее, покойного нужно было ограждать от нас, чем наоборот)

В общем, теперь с капитализмом у нас всё хорошо, а значит – и у нас топят, давят бульдозерами, а теперь вот готовятся сжигать нафиг не нужную зарубежным партнерам нефть. И опять-таки, для меня и сейчас понимание происходящего на том же уровне, как и в школе – глазами я воспринимаю информацию, но понять ее сакральную суть не могу. Если вы не можете найти применение нефти, то не добывайте ее. Да, скважина запарафинится, может, месторождение придется закрыть. Но это уже не ваша забота, оставьте проблему детям и внукам, раз вы такие тупые. Если им будет нужно – они найдут, как распечатать и добыть. Сжигать-то зачем? Ни себе, ни людям?