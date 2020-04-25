Личное: Быть в роли второго любовника он не планирует

25.04.2020, 14:10, Разное

Все плохие женские романы о любви написаны женщинами с ведущим багом Выскочкой.

Под Луизами, Мариями, Инессами и Антуанеттами авторы имеют в виду себя, и все эти бесконечные “она шла по улице и прохожие завороженно провожали ее взглядами”, “она вошла в комнату и все присутствующие ахнули” – это то, как Выскочки представляют себя.

infinit_as

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Книгу Вашу прочла ещё в год выпуска, а блог случайно нашла чуть больше года назад, но успела перечитать всё с самого начала.

Из моих самых больших достижений, благодаря Вашему блогу и книге, смогла бросить сильные антидепрессанты, на которые подсела на работе. Мне 34 года. По специальности я психиатр, со временем получила спецификацию суицидолога, долгое время работала в СПИД-центре, сначала гос., потом частном. Работу свою очень люблю, хотя она достаточно средний доход приносит. Если нужны деньги были, то брала различные частные проекты (есть ещё квалификация бизнес-тренера), эта работа очень хорошо оплачивается, всегда есть спрос в этой области, но мне это не так интересно, как основная моя работа.

И вот три года назад меня пригласила работать очень крупная международная благотворительная организация, которая занимается защитой прав женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства (моя область реабилитация после сексуального рабства).

(Здесь уже много ерунды, но совсем цветочки)

Я пришла туда как суицидолог (работала только в пределах страны с возвращёнными девушками/детьми), но потом получила ещё спецификацию фасилитатора и стала полноправным участником некоторых миссий. Мне очень повезло с наставниками, у меня всегда была результативность работы 85-90% и не было рецидивов.

То, что я увидела в первых миссиях этого конечно не забыть, но я стала выступать чаще в роли переговорщика (руководство предлагало совсем уйти от реабилитации, так как были хорошие результаты по «возврату товара»), при этом оставляла за собой свою работу реабилитолога, при этом спать я могла зачастую по 2-3 часа ежедневно на протяжении 7-10 дней миссии, при этом бегала в короне всемогущества, всем доказывала, что мне ок, эффективность оставалась прежняя, но это был вопрос времени, появились резкие перепады настроения, профессионально я это пропустила.

(У автора фантазии, будто существует организация, которая толпами возвращает из сексуального рабства женщин и детей)

И вот год назад вернувшись из Камбожди, где была очень трудная работа и переговоры, походы по самым дешевым борделям, все эти дети на наркотиках, мы привезли своих трёх девочек и нас обязали пройти супервизию.

(Автор думает, что в Камбоджи есть бордели, где сидят в сексуальном рабстве на наркотиках русские девочки. Откуда в Камбоджи бордели? Кто там платит? Это совсем нищая страна, там только рис и старые храмы)

Ну и я поняла степень беды, когда мне прописали ИМАО, на мой кроткий вопрос можем ли обойтись последним поколением – утвердительное нет. Спать к тому времени даже без работы для меня было проблематично, максимум могла 3-4 часа, с кошмарами, ну и понятно, что это многое потянуло за собой. Полгода я провела на ИМАО, а потом, благодаря Вам, начала возвращать локус на место, повторять мантру, что я – обычная, что не Спасатель для всего мира, что буду делать то, что могу, а могу я как любой обычный человек, не больше.

(Автор думает, что если подкормить мою корону дешевым кормом, то я буду лояльна)

И вот через пару месяцев чтения блога и перечитывания книги (это примерно был 7 месяц приёма препаратов), на контроле (супервизия обязательна раз в 2 недели) мне сначала снизили дозу на 50%, а ещё через 2 недели полная отмена. На данный момент это 6 месяцев отмены, отличные результаты супервизий, никаких больше кредитов настроения через препараты. В моей команде из 8 человек без препаратов только 2: я и переводчик. Надеюсь, что это не корона, а правда достигнутый результат.

(Бригада специалистов на препаратах, спасающих детей из сексуального рабства в Камбоджи. Даже в наркотическом угаре такое не придумаешь)

Но в личном за этот год наоборот непонятно что наворотила. Я замужем 10 лет, есть сын, 7 лет. Мужу 38. Отношения, как мне казалось, всегда были в динамическом балансе. У нас не было никогда криков, оскорблений, конечно были какие-то ссоры иногда или споры, но они очень быстро закрывались и мы никогда не обижали друг друга даже в конфликтах. У нас сохранилась легкость отношений, в свободное время хочется быть вместе, муж постоянно что-то дарит, старается чтоб мне во всем было легче, я в свою очередь стараюсь точно также для него.

7 лет назад у нас родился «особенный» ребёнок, к 2 годам нам посоветовали оформить инвалидность и завести другого ребёнка, пока не поздно, потому что это «инвалид и обуза». Буквально месяц там меня покачало на тему, что мне государство что-то должно, потом быстро попустило и я сама начала работать с ребёнком, пройдя подготовку у дефектолога, физ.реабилитолога и логопеда.

(Я подумала, что про ребенка хотя бы автор не врет, но к сожалению и здесь половина вранья. Дальше она превратит ребенка-инвалида в интеллектуально очень развитого. Между своими препаратами, бизнес-тренингами, поездками по борделям Камбоджи и срыванием крыши со всех встречных мужчин)

Плюс протокол лечения сама подобрала. Занималась по 4-6 часов в день с сыном, в тот момент почти забила на работу, толку там от меня не было. У мужа свой бизнес, сеть частных клиник, всегда вела документацию, помогала с подбором персонала, с контролем по выпискам. Все ключ-карты от счетов всегда были у меня, муж с самого начала отношений настаивал на том, чтобы я не работала и основная часть конфликтов собственно и была по тому поводу, что я не хочу тратить на себя его деньги и этим типа пытаюсь сохранить позицию, что никто никому ничего не должен. Но я просто действительно не нуждаюсь в больших затратах (надеюсь это не ЗВ): я ношу вещи обычного масс-маркета, половина моего гардероба H&M, могу спокойно заскочить в сток, в сэконд, то есть совсем не принцесса, все дорогие вещи, которые дарит муж мне реально особо некуда носить, если учесть специфику моей работы и активного времени с ребёнком.

(Муж у нее состоятельный, но находится у нее в сексуальном рабстве как ребенок в Камбоджи, про это дальше будет, и про то, что вся семейная недвижимость на нее записана)

Хотя сам муж всегда говорит, что не понимает, как можно «одеваться на помойке» и при этом выглядеть дороже, чем все жёны его партнёров. Знакомые очень часто просили меня помочь купить им сезонный гардероб,а потом мне стали за это предлагать неплохие деньги. То есть какие-то заработки свои у меня всегда были, даже в тот домашний период и я всегда старалась что-то купить приятное мужу, родителям (своим и его).

(Представьте себе, она берет с друзей неплохие деньги за советы по имиджу)

В 3 года ребёнка я попыталась выйти на полный рабочий день, мы вроде и нашли няню квалифицированную, но откат у ребёнка был сильнейший, муж попросил временно больше не говорить о моей работе. Я продолжила реабилитацию ребёнка и оставила себе 2 дня в неделю на тот ещё момент в СПИД-центре, а потом перешла на три дня в неделю по программе реабилитации девушек, но это было с 17 до 20.00 и я успевала всё остальное, включая обязанности по клиникам мужа.

В 4 года на комиссии уже и речи не было про инвалидность, а в 6 на ПМПК тот детский психиатр реально встала при всех и извинилась передо мной за свои слова, сказанные четыре года назад. Мне предложили работу в частном центре по реабилитации детей с РАС и ДЦП, но это точно не моё, я своего еле вывезла.

(Хорошо что детский психиатр на комиссии встал, а не упал на колени, и что ей предложили работу в частном центре, а не возглавить ее)

Сын моя гордость, он в этом году заканчивает первый класс обычной школы, для нас слово «обычной» это лучший комплимент. Он прекрасно социализирован, много друзей, речь более развита, чем требует возрастной показатель, нет логопедических недочетов, чётко знает, что надо много и упорно работать, чтобы быть «как все». Воспитан: всегда на Вы со старшими, в свои 7 лет всегда откроет дверь перед женщиной, подаст руку мне при выходе из машины, старается помогать по дому, что может. Муж его обожает, говорит мне, что я подарила ему сына дважды. Очень хочет второго ребёнка, но я нет: если это какой-то генетический фактор, то гарантий нет и второго такого ребёнка я реально не потяну. Плюс, если я останусь одна, то одного ребёнка я точно могу обеспечить.

По работе конечно тоже случаются споры, но я здесь точно понимаю мужа, кому понравится работа жены гастролирующей по борделям мира… плюс пару раз были угрозы, это на самом деле норма для этой работы, но плюсов не добавила. Муж очень заботливый, любящий, я никогда не встречала такого доброго и справедливого человека, всю нашу жизнь я восхищаюсь его качествами. Он всегда просит меня быть с ним на всех мероприятиях/корпоративах, всегда говорит, что и мечтать не мог о такой девушке. С фигурой и осанкой у меня особых проблем нет, в школьные годы я 5 лет занималась балетом, это дало осанку и дисциплину на всю жизнь. Сейчас спорт обязательно и регулярно (рост 165, вес всегда 50), очень люблю готовить (как процесс) для моей семьи, для друзей, знаю и помню все их предпочтения, дома всегда уютно, к нам любят приходить друзья, но сама ем очень простую еду, тоже привычка из балетного прошлого.

(Мисс Совершенство, как и положено Луизе-Антуанетте)

Примерно полтора года назад я работала по программе реабилитации с одним очень известным пластическим хирургом, он благотворительно помогал вернуть внешность особенно сложным девушкам, это была межгосударственная программа.

(Она представляют, что толпы возвращенных из сексуального рабства – все почти с изуродованными лицами. И известные хирурги волонтерят на их интересном проекте)

Меня восхищала его работа, его отношение к клиентам (ну то есть здесь бинго: хирург, вместе почти каждый день работаем, общие интересы), мне очень хотелось ему понравиться. Никаких личных посылов я не позволяла, просто старалась быть максимально полезной в общей работе, потом немного помогла в его частной практике (как раз совпало, что в это время у пары клиенток после операций было острое отторжение нового образа).

(Она думает, что после операции пластической сразу есть новый образ, а не синяки и отеки, и что нужен психотерапевт, чтобы помочь бывшей изуродованной рабыне принять свою новую красоту)

Он предложил мне постоянную должность в его клинике, стал постоянно предлагать подвезти домой (у меня есть машина, но я пользуюсь метро, так гораздо быстрее и я обычно успеваю ещё читать по дороге), часто стал писать в мессенджерах, по окончанию совместной работы подарил очень дорогой подарок, отказалась, прислал домой с курьером.

(Он ей предложил должность в своей клинике, сидеть там в отдельном кабинете и помогать людям принять свои новые образы, например новую грудь большего размера)

По этому поводу дома был скандал, муж знал с кем я работаю, постоянно ревновал, в итоге выхватил мой телефон, открыл переписку (там реально с моей стороны было очень корректное общение), прочитал всё и начал извиняться. Он и сам часто замечает, что при моем просто ровном и доброжелательном общении мужчины начинают проявлять личный интерес.

(Фантазии ее нарастают с каждым абзацем. Теперь уже ее муж, изнывающий от ревности Рома, а она – обаятельная Ира)

Я рефлексирую (надеюсь) значимость мужа, люблю его, всегда и во всем поддерживаю, понимаю его реакцию. То есть вроде всё понимаю, но начались проблемы в сексе. Мне хочется гораздо реже, чем ему. При этом секс у нас хороший, без удовольствия я никогда не остаюсь, но мне для удовольствия надо раз в неделю и 3 минуты, а муж постоянно хочет, говорит, что это просто как зависимость от меня, что он просто прикасается ко мне и уже возбуждён.

(Трудно быть Ромой)

Я стала жить с каким-то постоянным чувством вины, что многое физически ему недодаю. К этому всему добавился новый проект: по рекомендациям обратилась одна крупная группа компаний, которая попросила выступить организатором переговоров при заключении крупного тендера с государственной структурой.

(Еще один крупный проект и новый влюбленный босс)

У меня нет короны в работе (тоже конечно очень надеюсь), я понимала, что обратились не потому, что у меня есть диплом фасилитатора, а просто потому, что по роду своей деятельности я много общаюсь с городским руководством (взаимовыгода: им реклама в благотворительных проектах, а нам помещения/оборудование/медицинская поддержка миссии) и именно с одним из моих частых партнёров по работе и нужен был им контакт.

По телефону мы обсудили все условия, особенности проекта, я сразу предупредила, что работать не могу на полную занятость по семейным обстоятельствам, мне ответили, что это абсолютно непринципиально. Попросила подготовить документацию (они 2 года не могли выиграть этот тендер, документов много накопилось), договорились, что я приеду и заберу всё для ознакомления, плюс с их юристами познакомлюсь. Муж был против, дома снова началось: работа разрушит семью. Но при этом, когда мы вместе, у нас всё хорошо: мы до сих пор катаемся вечерами по городу и пьём кофе (ну когда не карантин, то постоянно выбирались семьей на ужин куда-то или прогулку), во всем стараемся в быту друг другу помочь, с ребёнком постоянно вместе, муж старается освободить как можно больше времени от работы, чтоб проводить с нами.

Договорились, что этот проект закончу и перерыв.

(Вы видите, как Выскочки мечутся и хотят охватить неохватное от жадности, не могут выбрать: бизнесмен у них муж или по хозяйству хлопочет, деликатный или пылко ревнивый, поэтому собирают все в кучу)

Познакомилась с руководителем. О. 40 лет, очень харизматичный, отличная фигура, стиль подобран очень круто, умный, владелец пяти заводов.

(Трех газет и двух пароходов)

Ну кому бы не захотелось ему понравиться?.. Когда я зашла он реально очень удивился, как-то попытался пошутить, потом сказал: Вы извините, я думал Вы гораздо старше (видимо я такая зануда по телефону была), совсем Вас не так представлял (это всё я в шкатулку не складываю). Передал мне документы, познакомил с юр.отделом, и предложил мне свободный кабинет для ознакомления с документами. Я извинилась, попросила документы с собой (сына надо было забирать от репетитора через час) и ещё раз уточнила, что могу присутствовать только на планерках/совещаниях по конкретному проекту.

(Дальше как в 50 оттенках серого он будет гоняться на ней на вертолете)

Потом был примерно такой диалог:

– А если я Вам предложу вдвое больше оплату и Ваш личный кабинет, но Вы присутствуете здесь хотя бы первую половину дня?

– Спасибо большое, я была бы очень рада такому предложению, если бы не семейные обстоятельства, но постоянную работу я не ищу.

– Так, давайте все таки мы с Вами хотя бы попробуем, а там уже все проблемы по ходу решим. Жду Вас завтра к 10.00 в Вашем личном кабинете.

(Так она представляете себе настоящего мужчину в своем дефолте. Безукоризненно вежливый, но крайне настойчивый)

Я улыбнулась и попрощалась.

(Она улыбнулась и попрощалась. Выскочки всю свою жизнь проживают в яме, глядя из этой ямы на свой воображаемый образ на сцене, в балете и в драме)

Документы за вечер разобрала, поняла, что всё там ок, просто та сторона без знакомств на такой тендер не пойдёт, побоится без рекомендаций откаты взять. То есть там особо и работы не было для меня, кроме как свести две стороны. На следующий день О. мне позвонил и был очень удивлён, что уже 11.00, а меня нет в «моем» кабинете.

Спросил: что случилось? Я спокойно ответила, что всё отлично, документы просмотрела, привезу к 16.00, через пару дней можно организовать круглый стол. Дальше примерно так:

– Удивился очень, не нашёл Вас на рабочем месте.

– Ну я же на удаленке, рабочее место у меня дома.

– Думал, вдруг передумаете. Передумаете ?

– Возможно. Через пару лет всё возможно, сейчас только такой формат могу себе позволить.

– Услышал. Предложение бессрочное.

(Он будет ждать ее всегда. Потому что никогда не видел такую сильную и стильную женщину)

Тендер этот заключили потом, О. пригласил всех участников встречи на ужин (это все до карантина). Весь вечер был рядом, постоянно ухаживал (это тоже не в шкатулке, потому что там из 10 человек всего 2 женщины было, ухаживали все). На ужине О. договорились с тем представителем власти (К.) об одном общем благотворительном мероприятии. Меня естественно пригласили, потому что К. рассказал о том как мы познакомились и о моей основной работе. О. очень много расспрашивал и сказал, что никогда не встречал таких женщин, что вот мужчин встречал, а женщин нет.

Проект закрыли, на ужине я посидела пару часов и собралась домой. О. вышел меня провожать, попросил завтра обсудить ещё один совместный проект. Там их потом было несколько, я реально старалась и выкладывалась, передала им много хороших контактов, О. стал часто писать и звонить, появились какие-то личные темы (точнее он рассказывал мне про свою семью, родителей, сказал, что разведён, есть дочь, сказал, что ему нужен личный психолог), я ответила, что могу порекомендовать пару действительно хороших специалистов, а я психиатр, ко мне уже потом, если коллеги не справятся.

(У нее есть пара действительно хороших специалистов-психологов, а она их босс и подключается, когда они не справляются. Она не понимает, что это разные работы – психиатр и психолог)

Мне он нравился, но я совсем не могу отрефлексировать: зачем? То есть мне очень хотелось нравиться ему, и внимания его хотелось, но что с этим дальше делать, я не знала. Спать с ним на тот момент точно не собиралась.

(Рыбачкам сложно. Они не хищницы и все эти падающие к их ногам штабелями мужчины им ни к чему, но падают и падают, как зрелые яблоки)

Помню, что если нет четкого понимания цели, то это рапан.

(Откуда это она нарыла, одному Будде известно)

Потом вместе были на том благотворительном мероприятии, О. хотел меня очень познакомить с одним известным политиком, но когда мы подошли, то О. очень удивился, что меня хорошо знают и рады видеть (тоже по работе пересекались).

(Как думаете, друзья, почему Выскочке так сложно остановиться, перешагнув грань абсурда? Дальше уже ей кажется, что и инопланетяне могли бы выходить лично с ней на контакт)

В итоге мы с О. постоянно были рядом, он старался всем меня представить, никуда не отходил. В конце вечера вызвал такси и попросил разрешения отвезти меня домой. Согласилась. Пока ехали общались, во мне был максимум один бокал шампанского (я не люблю алкоголь), в нем не знаю, но выдержать дистанцию мне удавалось. Когда подъехали к дому он спросил: неужели так неприятен личный контакт, что я не прихожу почти совсем в офис? Я в двух словах объяснила ситуацию с ребёнком, что все своё время я провожу с ним. Попрощались. Через час прислал смс, что он не встречал такую девушку, что очень жаль, что мы не можем чаще общаться, что работа и мой кабинет ждут меня в любое время.

(Мужики в женских мусорных романах похожи на идиотов. Повторяют одну и ту же фразу, что никогда не видели такой, и дальше их фантазия не идет. Как думаете, почему?)

Потом продолжали работать, я старалась избегать встреч, дел у меня вечно куча, поэтому особо думать не успевала, что мне с этим всем делать. В феврале муж уехал на неделю в одну из клиник с проверкой, ребёнка оставить не с кем было, поэтому он везде был со мной. Заехала за документацией очередной, О. увидел сына, естественно представила их друг другу и он сходу предложил сыну экскурсию на завод, в настоящий производственный цех. Через пару часов сын уже от него не отходил, я понимаю, что это очень хороший рычаг.

(Ребенка приплела, чтобы доказать, что О. использовал все рычаги)

Потом О. предложил ужин, потому что после «завода» надо и отдохнуть. Ужин прошёл легко, весело, О. много рассказывал сыну о работе, тот ему про учебу, я понимала, что О. мне нравится, что есть возможность чего-то, но у меня хорошая семья. Он отвёз нас домой, моя машина осталась у офиса, поэтому О. сказал, что завтра утром заедет, чтобы отвезти сына в школу, а меня за машиной. Весь вечер переписывались, но в рамках. На следующий день заехал, отвезли сына в школу, приехали к офису, поблагодарила, пошла на паркинг, на машине нашла просто огромнейший букет роз, в том смысле, что я реально не смогла его засунуть в машину и пока думала что с ним делать, подошёл О. и предложил на своей машине отвезти домой букет, забрать сына со школы и на обед.

(После обеда ее машина опять осталась где-то и он снова заехал утром к ней, а в машине ее ждали два букета и так по нарастающей. Мужчины у таких писательниц еще всегда романтичные бездельники, но и богачи)

Или сказал, если хочешь, то можем пойти вместе в офис и поставить цветы в твоём кабинете (это ясно, что сразу были бы слухи, понимал, что это не вариант). Отвёз. Забрал. Пообедали.

Поехали в развлекательный центр, провели вместе снова вечер. Мужу я это всё рассказала, потому что просить сына врать точно бы не стала, а у сына столько эмоций, он только про О. и говорил. С мужем снова всплыла тема второго ребёнка, я сказала, что не передумала, обиделся.

(Муж пытается хоть как-то ее удержать, но тщетно)

Вернулся из командировки поставил ультиматум: или он или работа, я сказала, что он всегда для меня дороже всего. Но работу не бросала. Стала понимать, что я эмоционально дома не вытягиваю, а скандалов не хочу. Здесь нашёлся выход: бывший клиент уезжает жить в другую страну, звонил попрощаться и благодарил за работу, в разговоре выяснилось, что свою квартиру, а она у него в красивом историческом доме, будет сдавать, продавать пока не хочет. Я сняла её за символическую цену, проплатила на полгода, контракт на три, чтоб у меня был хвост в 6 месяцев, если проблемы с деньгами будут. Там я отдыхаю. Никто о ней не знает. Я приезжаю, варю вкусный кофе, читаю Ваш блог, там много книг классики, просто могу сидеть на окне и смотреть на улицу, окна там огромные, квартира старинная. Мне кажется, что это мой ресурс транса, одиночество очень восстанавливает, выхожу оттуда полная сил.

(Чтобы читать мой блог, она сняла квартиру в историческом центре на полгода. Красиво за мной ухаживает)

Чтение блога и раньше очень помогало, успокаивало, особенно в миссиях. Потом началась пандемия, все миссии отменили, у меня остались 5 девочек на реабилитации, 2 совместно с хирургом.

(Хирург кромсает девочек даже во время пандемии, а она каждый день помогает им принять их новый образ)

Он начал снова писать (корректно, никаких личных тем), на работе постоянно рядом, старается мне что-то подарить, заказать обед, отвезти-привезти, дома снова ревность.

(Это тоже за ней заезжает все время и возят. Машина ее ржавеет без дела, богачи, отталкивая друг друга хотят быть ее личными водителями)

Заезжала в офис к О., сдавала работу, не виделись несколько дней, я зашла в кабинет и он просто подошёл молча и поцеловал меня. Я сначала не оттолкнула, потом все таки резко отошла, но думаю явно было видно противоречие в действиях и желаниях. Вышла сразу же и уехала.

Написал, что даже, если я больше не захочу его видеть, это того стоило и для себя он многое понял. Прочитала, ничего не ответила. На следующий день выходила из клиники, после работы, хирург мой вышел провожать, а там О. меня встречает. Здесь ситуация вообще рукалицо, потому что мужа моего хирург внешне знает. О. хирурга тоже как бы узнал, тот достаточно медийная личность, села в машину, сказал, что конечно мне не интересны его предложения работы, так как видно, что «рынок предложений» велик. Промолчала. Вышла из машины, поехала на метро. Телефон отключила и оставила в гараже, потому что дома и так всё усложнилось, а на утро там было очень много сообщений от обоих.

(Хорошая идея – оставлять телефон в гараже, когда поклонников много)

Недавно у меня был ДР, О. позвонил и попросил увидеться, хотя бы на следующий день. После вечерней группы реабилитации встретил меня, подарил дорогое кольцо. Я не ношу украшений вообще кроме кольца обручального (оно узнаваемое достаточно, легко понять бренд) и часов разных. Кольцо он подарил именно такое, как обручальное, один в один, попросил надеть его кольцо. Я сказала, что ношу кольцо, которое надел муж.

(Мужчины обычно так и отбивают женщин. Покупают кольцо и требуют надеть вместо обручального)

А здесь ещё и позвонил муж, я ответила, мы поговорили обычно, О. спросил кто это? Я ответила, что муж, он сказал, что с мужьями так не общаются, что ему 40 и мы либо решим всё сейчас, либо лучше прекратить общение, что быть на роли второго любовника он не планирует. Что он будет счастлив растить моего сына, что он бы очень хотел, чтобы мы были семьей, что все последние месяцы ему надоело трахаться с кем-то и представлять там меня.

(Это тоже очень типично для серьезных мужчин, представлять и рассказывать об этом)

Попросил показать с кем я говорила. Я молча отдала телефон. Он что-то попытался про пароль пошутить, но я сказала, что его нет. Удивился. Все таки открыл телефон и посмотрел последний вызов. Я забрала телефон и ушла. Догнал, попросил прощения, сказал, что совсем неправильно себя ведёт, что не знает как ему быть, что понимает, что с мужем у меня всё ок. Сказал, что знал, что я кольцо не надену, что он другое подарит, когда я сниму это, что есть другой подарок. И подарил мне документы на ту квартиру, которую я сняла, оказалось, что это общий знакомый и вот такое вот «удачное стечение случайностей», что мне необходима своя территория для принятия решения, что нам не надо ехать к нотариусу, там и без меня всё оформили, что это просто его желание, что это ни к чему абсолютно не обязывает, даже, если я сейчас скажу, что мы больше не увидимся.

(А потом он купил Камбоджи и предлагает ей стать там президентом)

В итоге , наверное, мне просто страшно быть честной с собой. Я не готова прекратить с ним общение. Наверное, я влюблена. Но и изменять мужу не хочу.

(Автор, но купить квартиру, которую вы сняли для чтения блога – это красиво. Бросайте мужа. Хотя надо подождать, сделает ли хирург что-то подобное. Например, изменит ли свою внешность, чтобы стать похожим на вашего мужа или кто у вас там любимый сказочный герой? На Чебурашку)

Я его очень люблю, но понимаю, что эта любовь другая, родственная что ли, но страшно разрушить семью: у нас ребёнок, с его родителями отношения очень хорошие, они меня всегда доченькой называют, мама на всех праздниках меня благодарит за счастье её сына, внука обожают, мои родители тоже мужа любят. Материально я могу сама обеспечить себя и сына, родители не нуждаются в материальной помощи, но им я стараюсь покупать какие-то хорошие вещи (телефоны, технику, обувь дорогую). Вся недвижимость семейная на меня оформлена, но я на неё не претендую, мне бы хватило той квартиры съемной (с которой тоже теперь непонятно, что делать), но это всё так страшно, непонятно…

уверена только в работе и чтоб сын рядом был.

Что делать с мужчинами не понимаю. Простите, что письмо такое длинное.

(Да ладно, это десятая часть того, что ей хотелось о себе написать)