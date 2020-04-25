 

Ученые предлагают использовать другой вирус для победы над SARS-COV-2

25.04.2020, 14:09, Разное

Ученые всего мира ищут различные способы достижения победы над SARS-COV-2. С точки зрения теории использование другого вируса-вирофага вполне эффективный метод, однако реализовать идею на практике достаточно сложно.
Российский исследователь Андрей Летаров предполагает, что «убийцы вирусов», как называют еще вирофагов, могли бы ослабить агрессивность возбудителя COVID-19. Таким способом, можно было бы предотвратить стремительное распространение инфекции. Сложность практической реализации использования сторонних вирусов, по мнению заведующего Лабораторией исследования микроорганизмов ФИЦ, заключается в технологическом аспекте.

Изученные наукой субвирусные агенты представляют собой более мелкие и простые вирусы, паразитирующие на более сложных. Они встраивают свою ДНК в их геном, снижая фертильность «хозяина».Благодаря одному из трех известных ученым сегодня вирофагам, получившему название Спутник, втрое снижается смертность амёб от мимивирусов. Вирофаг OLV, открытый в 2011 году, помогает водорослям хлореллам бороться с вирусом Phycodnaviridae. Паразитируя таким образом, вирофаги подавляют способность вирусов к самовоспроизводству, тем самым помогая инфицированному организму. Вполне вероятно, считает Летаров, что сателлитные вирусы смогут снизить вредное воздействие нового коронавируса, в таком случае болезнь будет протекать в лёгкой форме.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Азиза не могла иметь детей из-за проклятия бабушки

01.04 / Российские ученые разработали высокоточный тест на коронавирус

28.03 / Мнение: Следы забытой войны

01.04 / «У вас там свой карантин, естественный»

29.03 / Вера Брежнева взволновала подписчиков глубоким декольте

19.04 / “Любовь всей моей жизни”: Леди Гага призналась в чувствах бойфренду

24.04 / Карантин пошел на пользу: Шакира окончила онлайн-курсы по философии

23.04 / Тромбы в сосудах: появились данные о новых осложнениях от коронавируса

15.04 / Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

13.04 / Мнение: Ситуацию с коронавирусом ухудшили «пофигисты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска