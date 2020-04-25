Ученые предлагают использовать другой вирус для победы над SARS-COV-2

25.04.2020, 14:09, Разное

Ученые всего мира ищут различные способы достижения победы над SARS-COV-2. С точки зрения теории использование другого вируса-вирофага вполне эффективный метод, однако реализовать идею на практике достаточно сложно.

Российский исследователь Андрей Летаров предполагает, что «убийцы вирусов», как называют еще вирофагов, могли бы ослабить агрессивность возбудителя COVID-19. Таким способом, можно было бы предотвратить стремительное распространение инфекции. Сложность практической реализации использования сторонних вирусов, по мнению заведующего Лабораторией исследования микроорганизмов ФИЦ, заключается в технологическом аспекте.

Изученные наукой субвирусные агенты представляют собой более мелкие и простые вирусы, паразитирующие на более сложных. Они встраивают свою ДНК в их геном, снижая фертильность «хозяина».Благодаря одному из трех известных ученым сегодня вирофагам, получившему название Спутник, втрое снижается смертность амёб от мимивирусов. Вирофаг OLV, открытый в 2011 году, помогает водорослям хлореллам бороться с вирусом Phycodnaviridae. Паразитируя таким образом, вирофаги подавляют способность вирусов к самовоспроизводству, тем самым помогая инфицированному организму. Вполне вероятно, считает Летаров, что сателлитные вирусы смогут снизить вредное воздействие нового коронавируса, в таком случае болезнь будет протекать в лёгкой форме.