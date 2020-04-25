Мнение: Смерть врачей…

25.04.2020, 14:05, Разное

В петербургской больнице имени Боткина умер 50-летний анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий.

«Он сам лечил пациентов от этой коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга» – написали коллеги погибщего в фейсбуке больницы.

Сейчас в больнице имени Боткина лечится 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусом. Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

А 21 апреля стало известно, что в столичной больнице в Коммунарке от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 56-летний уролог Максим Старинский.

Если уж коронавирус убивает и врачей, значит, эта зараза посуровее гриппа и ОРЗ. И нельзя относиться к коронавирусу так же беспечно, как к гриппу, с которым обращаться к врачам считается неприличным, который леченый подручными средствами проходит за неделю, а нелеченый, путем отлеживания, за семь дней….