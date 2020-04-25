 

Мнение: Смерть врачей…

25.04.2020, 14:05, Разное

В петербургской больнице имени Боткина умер 50-летний анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий.

«Он сам лечил пациентов от этой коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга» – написали коллеги погибщего  в фейсбуке больницы.

Сейчас в больнице имени Боткина лечится 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусом. Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

А 21 апреля стало известно, что в столичной больнице в Коммунарке от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 56-летний уролог Максим Старинский.

Если уж коронавирус убивает и врачей, значит, эта зараза посуровее гриппа и ОРЗ. И нельзя относиться к коронавирусу так же беспечно, как к гриппу, с которым обращаться к врачам считается неприличным, который леченый подручными средствами проходит за неделю, а нелеченый, путем отлеживания,  за семь дней….

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Елена Малышева рассказала, почему в Англии у трети докторов обнаружили COVID-19

21.04 / Снова поймали на жульничестве: Huawei выдала съемку с зеркальной камеры за фото с P40 Pro

30.03 / Маски по 200 рублей: Канделаки разнесли за попытку нажиться на коронавирусе

14.04 / Академик Черешнев призвал россиян заниматься сексом для укрепления иммунитета в период эпидемии

21.04 / «Эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной» Киркоров выставляет на продажу

23.04 / Apple выпустит в 2021 году компьютер Macintosh со своим процессором

19.04 / Мнение: Honey, you forgot your nose

09.04 / Дома с Ruban, в метро – с Edem: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

23.04 / МРТ мозга пациенту с потерей обоняния на фоне COVID-19 не выявило патологий

15.04 / Коронавирус реально обнаружить в человеческих фекалиях до проявления симптомов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска