В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач, лечивший пациентов с COVID-19

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25.04.2020, 14:00, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuАнестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер от коронавирусной инфекции, сообщила администрация медучреждения в официальной группе “ВКонтакте”.

“Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича – подтвержденный тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга”, – говорится в сообщении больницы.

Сергей Белошицкий проработал в отделении анестезиологии-реанимации №1 более 20 лет. 

В Елизаветинской больнице на карантин закрыто два отделения. Больница продолжает работать в штатном режиме.

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга, по данным на 23 апреля, находился 121 медработник с подтвержденным COVID-19. Трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ. По данным на утро 24 апреля, в городе было 20 умерших от коронавируса (+3 случая за сутки).

“Дождь” отмечает, что 21 апреля в больнице в московской Коммунарке умер от осложнений, вызванных коронавирусом, уролог Максим Старинский. Это первый случай смерти российского врача, который оказывал помощь пациентам с COVID-19 и заразился сам.

 



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