«Ты не станешь Познером или Дудем»: Тимати раскритиковал Собчак после ее приглашения

25.04.2020, 13:53, Разное

Российский рэпер Тимати подверг критике телеведущую Ксению Собчак, пригласившую его принять участие в прямом эфире своей программы. Музыкант на странице в Instagram-аккаунте сообщил, что не собирается этого делать, поскольку вся деятельность знаменитости «направлена на хайп».

Тимати вспомнил весь путь Ксении Собчак, состоявший из обучения в МГИМО, вечеринок, многосерийного проекта «Блондинка в шоколаде» и телевизионного шоу «Дом-2». Он добавил, что не забыл, как Ксения Собчак каталась на машине с мигалками. Поэтому рэпер считает, что эпатажной знаменитости никогда не пробиться в категорию таких ведущих, как Владимир Познер или даже Дудь.

Кроме того, Тимати назвал Ксению Собчак «вампиром». Именно по этой причине на свою свадьбу с Константином Богомоловым она приехала на катафалке. При этом о выходке заранее знала не только пресса, но и друзья пары. Певец полагает, что на сказанную правду обижаться не стоит, ведь целью телеведущей является то, чтобы все о ней говорили, отмечает информационный ресурс «ГлобалМСК».