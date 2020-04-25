 

«Ты не станешь Познером или Дудем»: Тимати раскритиковал Собчак после ее приглашения

25.04.2020, 13:53, Разное

Российский рэпер Тимати подверг критике телеведущую Ксению Собчак, пригласившую его принять участие в прямом эфире своей программы. Музыкант на странице в Instagram-аккаунте сообщил, что не собирается этого делать, поскольку вся деятельность знаменитости «направлена на хайп».
Тимати вспомнил весь путь Ксении Собчак, состоявший из обучения в МГИМО, вечеринок, многосерийного проекта «Блондинка в шоколаде» и телевизионного шоу «Дом-2». Он добавил, что не забыл, как Ксения Собчак каталась на машине с мигалками. Поэтому рэпер считает, что эпатажной знаменитости никогда не пробиться в категорию таких ведущих, как Владимир Познер или даже Дудь.

Кроме того, Тимати назвал Ксению Собчак «вампиром». Именно по этой причине на свою свадьбу с Константином Богомоловым она приехала на катафалке. При этом о выходке заранее знала не только пресса, но и друзья пары. Певец полагает, что на сказанную правду обижаться не стоит, ведь целью телеведущей является то, чтобы все о ней говорили, отмечает информационный ресурс «ГлобалМСК».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Под Москвой хулиган разбивал чужие машины

07.04 / Приложение Google.Duo для видеозвонков станет дополнять речь говорящего при прерываниях

23.04 / Мнение: SARS-CoV-2 и COVID-19. Вопросы и ответы

31.03 / Личное: Есть еда? Тогда они идут к вам!

26.03 / Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

29.03 / Екатерина Климова примерила кружевной кроп-топ под жакет

06.04 / Технологии: В Узбекистане начнут собственное производство аппаратов ИВЛ

03.04 / Жителям Торонто сказали не уезжать в загородные коттеджи во время пандемии COVID-19

22.04 / В РФ начинается продажа ноутбуков Huawei MateBook 13 и MateBook X Pro

29.03 / Мнение: О тех, кому коронавирус не страшен и не интересен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска