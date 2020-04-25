Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с аналогами от Intel

25.04.2020, 13:53, Разное

Ещё в минувшем году разработчики отечественной компании Baikal Electronics представили созданный по 28 нм техпроцессу процессор «Байкал-М». Эксперты сравнили разработанный в РФ продукт с аналогами от американского производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Intel.

По данным сетевых источников, в ряде тестирований российский процессор смог убедительно обойти такие аналоги как Core i3 7300T и Atom E3940 от Intel. В других продемонстрировал равные возможности или чуть ниже. К примеру, в тестированиях на работу jаvascript, связанных с памятью, взаимодействием SQLite, парсера Python и PHP-интерпретатора «Байкал-М» уступил конкурирующим процессорам. При этом в тестах с архиватором 7-Zip, на производительность графического процессора, целочисленной арифметики, на скорость обработки чисел с «плавающей» точкой разработка из РФ оказалась ничуть не хуже зарубежных аналогов, показав даже превосходящие результаты.

Выпуск процессора «Байкал-М» в массовое производство запланирован до конца текущего года. Выполнен продукт с восьмью ядрами ARM Cortex-A57 и графическим процессором Mali-T628 по 28 нм технологическому процессу. Точная цена пока не озвучивалась, но ожидается, что стоимость материнской платы с процессором будет варьироваться в районе 500 долларов, а отдельно «Байкал-М» может быть доступен примерно за 250 долларов.