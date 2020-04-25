 

Российские Су-27 сопроводили F-16 Бельгии

25.04.2020, 13:48, Новости дня

Два российских Су-27 сопроводили бельгийский F-16, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Летчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что F-16 сменил курс, развернувшись от российской границы, после чего Су-27 продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем, которых сопроводили японские F-2.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Убийство украинца в Португалии. Трех подозреваемых сотрудников миграционной службы задержали

22.04 / Samsung показала дизайн Galaxy Note 20 до анонса

24.04 / Жизнь в горах способна снизить риск развития хронических заболеваний

23.04 / МИД заявил о несоблюдении перемирия в Ливии

04.04 / Выкидывающего мусор тираннозавра заметили в Ленобласти

30.03 / Астронавт Крис Хэдфилд поделился опытом пребывания в самоизоляции

03.04 / Кадыров ввёл комендантский час в Чечне из-за коронавируса

26.03 / В РФ решили создать СП для производства лекарства от коронавируса

30.03 / Холодницкий открыл дело по материалам прослушки брата Ермака

20.04 / Онлайн-визит Шмыгаля в Германию отложен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска