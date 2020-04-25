Российские Су-27 сопроводили F-16 Бельгии

25.04.2020, 13:48, Новости дня

Два российских Су-27 сопроводили бельгийский F-16, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Летчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что F-16 сменил курс, развернувшись от российской границы, после чего Су-27 продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем, которых сопроводили японские F-2.