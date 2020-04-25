 

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

25.04.2020, 13:48, Новости дня

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Депутат находится в больнице.

Калашников сообщил, что чувствует себя «пока средне», в данный момент находится в больнице, передает РИА «Новости».

Все, кто мог контактировать с Калашниковым, уже отправлены на карантин, дезинфекция помещений проведена, передает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты.

Отмечается, что ряд сотрудников аппарата Думы работают в удаленном режиме, другие же приезжают на Охотный ряд «для выполнения конкретных задач», к примеру, для организации видеоконференций.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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