Елизавета Боярская и Максим Матвеев о секрете сохранения брака на карантине и семейных буднях

25.04.2020, 13:42, Разное

Режим изоляции заставил многих знаменитостей искать новые способы творческого самовыражения. Например, выпускать авторские шоу, как это уже сделали Константин Богомолов и Александр Цыпкин. Последний выбрал Instagram-формат и публикует в IGTV выпуски своего проекта “На гречке дома”. Гостями этой рубрики уже стали Максим Виторган, Светлана Ходченкова, Евгений Стычкин, Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Константин Хабенский, Оксана Лаврентьева, Юлия Пересильд, а также Максим Матвеев и Елизавета Боярская. С актерской четой Александр поговорил об их буднях и узнал секрет, как сохранить отношения на карантине.

– Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза. Просто стараемся соскучиться, – сказал Максим.

– Мы стали больше разговаривать друг с другом, но ничего нового друг о друге не узнали, – пошутила в ответ Елизавета.

На вопрос Александра, испытывает ли она эстетическое удовольствие из-за того, что “каждое утро и целый день по дому ходит идеал мужского тела”, Елизавета ответила:

У нас есть небольшой балкон, где Максим сделал себе спорт-снаряд, серьезный – с блинами, со всеми делами. И 1,5 часа в день он не только на обозрение мне, но и на обозрение всему нашему двору-колодцу занимается спортом, и это так красиво! Вот это эстетическое наслаждение! На это любуюсь не то что я, а наши дети подходят к балкону и стоят с открытыми ртами, смотрят, как папа занимается.

Следующий вопрос от Александра – не тоскливо ли Лизе жить “с таким ЗОЖным человеком”:

Знаешь, Саш, думаю, наша пара для тебя провальная, потому что, мне кажется, в твоем понимании мы должны быть настолько скучными людьми… Мы ни разу за весь этот период не поссорились, ни разу не повысили друг на друга голос, не сказали, что друг друга раздражаем, что я хочу сидеть в другой комнате и вообще отстань от меня, я пошел на улицу… Так что выключай камеру! – ответила Елизавета.

Может, по словам Лизы, они с Максимом и скучные, однако смотреть на их нежность друг к другу и заботу – одно удовольствие. Александр это тоже отметил и спросил, часто ли им удается побыть одним:

Вдвоем мы бываем редко, иногда отправляем старшего к родителям на дачу или младшего. Но таких моментов бывает не так много. Но мы все время друг у друга на подхвате: одному у нас 8 лет, другому – год и четыре. Но старший уже взрослый кайфовый партнер, мы любим вместе в настольные игры играть, кино смотрим, есть у нас минутки чтения – садимся на диван, берем книжки и вместе со старшим читаем. Мы с Максимом вообще все делаем сами, убираемся тоже вместе.

А на вопрос, тяжело ли актерам жить друг с другом, Елизавета ответила:

Поскольку мы оба артисты, мы все принимаем и понимаем. Если бы кто-то один был, тогда было бы сложно (“Был бы трешак”, – добавляет Максим). Человеческая природа другая у артистов. Нужно понимать, что это люди гораздо более чувствительные, эмоциональные, и сильные и слабые, все вместе. На которых влияют роли, после каких-то ролей в человеке может, условно говоря, что-то трансформироваться, может поменяться характер, потом он может вернуться на место.

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Публикация от Alexander Tsypkin / Цыпкин (@alexander_tsypkin)17 Апр 2020 в 2:07 PDT